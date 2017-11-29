‘Yeşeren Kalemler’ doğada hayat bulacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi anlamlı bir projeye daha imza attı. Gençlik Meclisi üyeleri, ‘Yeşeren Kalemler Yetişen Nesiller’ sloganı ile öğretmen ve öğretmen adaylarına içinde tohum barındıran kalemler hediye etti. Proje hakkında bilgiler paylaşan Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Alperen Şerifoğlu, “Öğretmenlik insanlık tarihinin en anlamlı mesleklerinden biridir. Ürünü insan olan ve başlı başına bir amaç olmaktan öte, bizleri hedeflerimize ulaştıran bir vasıtadır. Öğretmenler bir toplumun sağlıklı düşünen bireylerini yetiştirme görevini üstlenmektedir. Gelişmiş bir ülke ancak iyi eğitimden geçmiş fertlerin yetişmesiyle sağlanabilir. Çocukların kalbi temiz bir toprak gibidir. Toprağa hangi tohum ekilirse onun mahsulü alınır” dedi.

Şerifoğlu, “Sakarya Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak, öğretmenlerimizin ve öğretmen adaylarımızın mesleklerinin önemini bir kez daha hatırlatmak ‘Öğretmen bilgi tohumu eken bahçıvandır’ bakış açısı ile Yeşeren Kalemler projesini hayata geçirdik. Bu projede tasarlamış olduğumuz tohumlu kalem ile çocuklarımız, kalemlerini kullanırken tohumlarının canlanmasının keyfini yaşayacaklar. İnşallah öğretmenlerimizin katkılarıyla geleceğe daha emin adımlar ile yürüyeceğiz” diye konuştu.