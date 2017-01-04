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04 Ocak 2017 14:20

Yeşil alanlarıyla büyüyen şehir Sakarya

Yeşil alanlarıyla büyüyen şehir Sakarya

04 Ocak 2017 14:20

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2009-2016 yılları arasında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 7 yılda 23 bin 12 ağaç, 38 bin 164 çalı dikimi gerçekleştirildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2009-2016 yılları arasında gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, “Şehrimizin var olan yeşil çehresini korumak ve yeşil alanları artırmak için gerçekleştirdiğimiz çalışmalara ara vermeden devam ediyoruz. Bu misyonumuz doğrultusunda şehrimizde ağaç, çalı, çiçek dikim ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. 2009-2016 yılları arasında şehrimizde 23 bin 12 ağaç, 38 bin 164 çalı dikimi gerçekleştirdik” dedi.
Şehirde bulunan parkların vatandaşların güzelce vakit geçirebileceği alanlar olmasını sağlamak için çaba gösterdiklerini ifade eden Karamehmetoğlu, “Parklarımızda bank, kamelya ve oyun grubu kurulumuna azami derecede önem veriyoruz. Bu amaçla 2009-2016 yılları arasında Sakarya içerisinde 545 oyun grubu, 6 bin 597 bank, 131 kamelya kurulumu gerçekleştirdik” derken; bakım çalışmalarına ilişkin; “7 yıllık süreç içerisinde 95 bin 43 adet ağacın ve 2 milyon 75 bin 364 adet çalının bakımını gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.
Sadece parkları değil şehrin tamamını renklendirdiklerini ve özellikle bahar ve yaz aylarında şehirde görsel bir şölen oluşturmak için çalıştıklarını belirten Recep Karamehmetoğlu, “2009-2016 yılları arasında şehrimizde 9 milyon 943 bin 764 adet mevsimlik çiçek, 3 milyon 389 bin 750 adet soğanlı bitki (lale, sümbül) dikimi yaptık. Bunun yanı sıra 304 bin 19 metrekarelik alanda çim serimi gerçekleştirdik. Yeşil dostu bir kent için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz” şeklinde konuştu.



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