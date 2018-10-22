Yetiştirme Yurdunda kalan genç kıza görkemli düğün

Sakarya'da Yetiştirme Yurdunda kalan Sevgi Bilgin, gerçekleşen düğün töreniyle dünya evine girdi.

9 yaşından beri Yetiştirme Yurdunda kalan Sevgi Bilgin, Orhan Güzel ile gerçekleşen düğün töreniyle dünya evine girdi. Törene Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve eşi Esma Balkanlıoğu, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Işıksu ile çok sayıda davetli katıldı. Düğüne katılan misafirler, gelin ile damadı tebrik ederek çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.