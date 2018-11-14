Yıkılan Sakarya stadı deprem tatbikat alanı oldu

Sakaryaspor'un eski yıkılan stadında Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Sakarya başta olmak üzere 5 ilin Afet ve Acil Durum müdürlük personelinin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yıkılan eski Sakarya Atatürk Stadyumu millet bahçesi olacak. Yıkıma başlanan stadyumda Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Sakarya başta olmak üzere, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük İl Afet ve Acil Durum müdürlüklerden 293 kamu personeli ve 60 AFAD gönüllüsü olmak üzere toplam 353 kişi tatbikata katıldı. Olası bir afette tüm hizmet gruplarının uyum içerisinde etkili ve sür'atli müdahalesinin sağlanması ve varsa eksiklerin hızlı biçimde giderilmesinin amaçlandığı arama ve kurtarma tatbikatında senaryo gereği AFAD ekipleri, arama cihazları ve köpeklerin yardımıyla enkaz altında mahsur kalanlar arandı.

“Saha tatbikatlarının önemli olduğuna inanıyoruz”

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, “Şehir ve ülkemiz afetler açısından kritik bir bölgede. Dolayısıyla bu tür tatbikatlar elzem olan tatbikatlar. Afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası tedbirlerimiz var. Afet müdahale planlarımızda da bunlar ayrıntılı olarak düzenlendi. 26 hizmet grubumuzda bunların her birine düşen görevler var. Bugün ki tatbikatta afet öncesinde yapılması gereken en önemli işlerimizden biri. Afet öncesinde ki kurumların iş birliği kapasitesini geliştirmek ve afet öncesindeki bilgileri uygulama noktasında bir davranış haline getirmek için bunlar önemli. Bugün ilimize gelen ekiplere ben hoş geldiniz demek istiyorum. Bu tatbikatın ilimiz açısından önemine dikkat çekerek inşallah afet yaşamayız ama afet yaşandığı durumda kurumlar arası işbirliğini geliştirecek olan bu tür saha planları ve saha tatbikatlarının önemli olduğuna inanıyoruz” dedi.