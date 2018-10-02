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Yıkım kararı alınan büfesini kendi elleriyle yaktı

Sakarya’nın Karasu ilçesi sahil bölgesinde bulunan kaçak yapıları yıkmaya gelen ekiplere tepki gösteren vatandaş, büfesini kendi elleriyle yakarak tepki gösterdi.

Sakarya'nın Karasu ilçesi sahil bölgesinde bulunan kaçak yapıları yıkmaya gelen ekiplere tepki gösteren vatandaş, büfesini kendi elleriyle yakarak tepki gösterdi.


Sakarya'nın Karasu ilçesi sahilinde bulunan 17 yapı hakkında yıkım kararı alan belediye ekipleri, yıkım için bölgeye gitti. 3 yıllık kira sözleşmeleri dolan tahliye kararını iletilmesine rağmen boşaltılmadığı için kaçak konumuna düşen yapıların yıkımını gerçekleştirmek isteyen ekipler, tepki ile karşılaştı. Yapılardan birinin daha önce kiracı konumunda olan bir şahıs ise yıkıma izin vermeyerek belediye ekiplerini engellemek istedi. Ekiplerin yıkımına karşı çıkan şahıs, kendi elleriyle büfeyi yakarak sosyal medya üzerinden görüntülerini paylaştı.

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