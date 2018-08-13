Yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden genç son yolcuğuna uğurlandı

Talihsiz genç kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, Hendek ilçesi Karadere Mahallesi’nde meydana gelmişti. Ömer Faruk Güden (19) geçen hafta kuzeniyle birlikte Karadere Mahallesi’nde ot biçtikleri sırada sağanağın başlamasıyla bir ağacın altına sığınmışlardı. Yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan Ömer Faruk Güden, Sakarya’da bulunan özel bir hastanede gördüğü tedavi sonrası yaşamını yitirdi. Talihsiz gencin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna gönderilmesinin ardından Karadere Mahallesi’ndeki evine getirildi.
Güden için bugün öğle namazını müteakip cenaze namazı düzenlendi. Cenazeye gencin çok sayıda seveni katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrasında Güden, Karadere Aile kabristanlığına defnedildi.