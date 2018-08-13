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13 Ağustos 2018 15:00

Yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden genç son yolcuğuna uğurlandı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde sağanaktan kaçarak ağacın altına sığınan ve sonrasında düşen Yıldırım sonucu ağır yaralanan genç hayatını kaybetti.

Yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden genç son yolcuğuna uğurlandı

13 Ağustos 2018 15:00

Talihsiz genç kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.


Olay, Hendek ilçesi Karadere Mahallesi’nde meydana gelmişti. Ömer Faruk Güden (19) geçen hafta kuzeniyle birlikte Karadere Mahallesi’nde ot biçtikleri sırada sağanağın başlamasıyla bir ağacın altına sığınmışlardı. Yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan Ömer Faruk Güden, Sakarya’da bulunan özel bir hastanede gördüğü tedavi sonrası yaşamını yitirdi. Talihsiz gencin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna gönderilmesinin ardından Karadere Mahallesi’ndeki evine getirildi.


Güden için bugün öğle namazını müteakip cenaze namazı düzenlendi. Cenazeye gencin çok sayıda seveni katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrasında Güden, Karadere Aile kabristanlığına defnedildi.




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