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21 Haziran 2017 17:30

Yılsonu sergisi ziyaretçilerini bekliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği eserler 30 Ağustos’a kadar Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde sergilenmeye devam edecek.

Yılsonu sergisi ziyaretçilerini bekliyor

21 Haziran 2017 17:30


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde yılsonu eserleri sergilenmeye devam ediyor. Faaliyetlerine geçtiğimiz yıl başlayan Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan el emeği eserlerden oluşan sergi, 30 Ağustos Çarşamba gününe kadar merkezde ziyarete açık olacak.


Tüm Sakaryalıları Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde ki sergiyi görmeye davet eden Yaygın Eğitim Şube Müdürü Halide Yeliz Kama, “Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi kursiyerlerimizin hazırladığı yılsonu sergisinde ebru, hat, tezhip, minyatür, kaligrafi, çini & seramik, çamur şekillendirme, sır üstü porselen boyama, kat’ı sanatı, sedefkarlık ve temel sanat eğitimi alanında toplam 11 branştan eserler yer almakta. 400 kursiyerin eserlerinden oluşan sergide 80 eser Sakaryalılarla buluştu. Sergimizi ziyaret etmeyen tüm hemşerilerimizi 30 Ağustos Çarşamba gününe kadar sergimizi görmeye Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’ne davet ediyorum” diye belirtti.




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