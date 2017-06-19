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19 Haziran 2017 17:35

Yoğun yağış alan bölgelere SASKİ’den anında müdahale

Sağanak yağışın etkisi altına giren Sakarya’da son 12 saatte metrekareye 30 kilogram yağış düştü.

Yoğun yağış alan bölgelere SASKİ’den anında müdahale

19 Haziran 2017 17:35

Yoğun yağış alan bölgelere SASKİ ekipleri anında müdahalelerde bulundu.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Meteorolojiden alınan veriler doğrultusunda son 12 saat içerisinde metrekareye 30 kilogram yağış düşmüştür. SASKİ ekiplerimiz sorun yaşanan bölgelere ivedilikle müdahale ederek, çözüme kavuşturmuştur. Şehrin 16 ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında herhangi bir sorun yaşanmamasına karşın ekiplerimiz 24 saat hazır bir şekilde bekletilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.




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