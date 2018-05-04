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04 Mayıs 2018 07:36

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 Yaralı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 Yaralı

04 Mayıs 2018 07:36

Otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.


Olay, saat 23.15 sıralarında D-650 Karayolu, Bilecik istikameti Aşağı Kirazca mevkiinde meydana geldi. Bir otobüs firmasına ait Sakarya - Antalya seferi yapan 54 AB 999 plakalı yolcu otobüsü ile aynı istikamette ilerleyen 34 RE 4644 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılarak ambulansa alındı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüs yolcularından yaralanan olmazken, otobüste küçük çapta maddi hasar meydana geldi. Bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmalarını tamamlamalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.


Öte yandan, otobüsteki bazı yolcular, otobüste asker bulunduğunu, çarpıştıkları otomobildekilerin de bu askeri uğurlamak için eşlik eden arkadaşları olabileceğini iddia ettiler. Bazı yolcular da otomobilin otobüsün önüne geçip birden yola çapraz şekilde pozisyon alarak yavaşladığını iddia ederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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