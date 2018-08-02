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02 Ağustos 2018 14:30

Yolcular otobüsün içerisinde savrularak, kapıdan yola fırladı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde tır, halk otobüsü ve otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 21 kişi de yaralanmıştı.

Yolcular otobüsün içerisinde savrularak, kapıdan yola fırladı

02 Ağustos 2018 14:30

Can pazarının yaşandığı feci kazanın otobüs içerisine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yeni görüntüler kazanın şiddetini gözler önüne serdi.


Kaza, 27 Temmuz 2018 tarihinde Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde saat 11.30 sıralarında meydana gelmişti. Kazada 21 yaşında ki Zeynep Şule Atakır hayatını kaybederken 21 kişi de yaralanmıştı. Meydana gelen feci kazanın otobüs içerisine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yeni görüntüler kazanın şiddetini gözler önüne serdi.


Görüntülerde; otobüsün kendi şeridinden çıkarak üzerine gelen tır ile çarpışma anı görülüyor. Çarpışmanın şiddeti ile ise otobüsün arka bölümünde bulunan yolcuların sağa-sola savrularak kırılan kapıdan yola fırladıkları görülüyor.


Öte yandan, meydana gelen kaza sonrasında 2 sürücü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.




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