Yoldan çıkan otomobil bankete düştü

Kazada otomobilde bulunan iki çocuk, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza 15.30 sıralarında Karasu Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Güneşler’den Erenler istikametine ilerleyen Cevat Topkara idaresindeki 54 TF 111 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Bir süre kayan otomobil, yol ortasındaki bankette bulunan aydınlatma direğini devirdikten sonra bankete düşerek durabildi. Kaza anında sürücü Topkara’nın otomobilde bulunan ve korktukları için ağladıkları gözlenen küçük yaştaki torunları Melisa ve Sare Topkara, olay yerine gelen ambulansla tedbir amaçlı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Kaza yapan otomobil, çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili araştırma başlatıldı.