Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına cip çarptı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği esnada cipin çarptığı yaşlı kadın yaralandı.

Kaza, saat 12.50 sıralarında Adapazarı ilçesi Tığcılar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda Yeni Cami istikametinde gitmekte olan 37 SH 637 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen ve ismi henüz öğrenilemeyen yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın yere düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yaşlı kadının yardımına koştu. Kazanın olduğu mevki'ide trafik kısa süreliğine trafik duraksadı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı kadın Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.