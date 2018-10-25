YÖREX'te Geyve rüzgarı

Bu yıl 9'uncu kez kapılarını açan YÖREX'te yerini alan Geyve Belediyesi, yoğun ilgi gördü. Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya YÖREX'le birlikte ürünlere talebin artacağını kaydetti.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde TOBB'un desteğiyle bu yıl 9'uncusu ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) kapılarını açarken, Sakarya'nın Geyve ilçeside fuardaki yerini aldı.

Geyve Belediyesi olarak YÖREX'e katıldıklarını bildiren Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, bu sene fuara farklı bir boyutta geldiklerini söyledi. Kaya, "Bu sene geçen yıldan itibaren yaptığımız faaliyetler sonucunda, Türkiye'de ilk defa belediye olarak marka çıkardık, 'Geyva'. Geyve'de yaklaşık 300 bin ton ürünün çıktığı tarımsal bir ilçe. Bizde Geyve Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projesi hem de ilçemizin ekonomisine katkı sağlaması adına faaliyette bulunduk" dedi.

"Üretim merkezi kurduk"

Geyve Belediyesi olarak sadece kadınların çalıştığı yerel ürün üretim merkezi kurduklarını kaydeden Başkan Kaya, "40'a yakın kadın kardeşimiz çalışıyor. Bu ürün merkezinde salça, pekmez, tarhana, turşu gibi ürünler üretiyoruz. Ciddi anlamda pazar payı oluştu. YÖREX'le beraber talebin daha da artacağını düşünüyoruz. Ürünlerimize ciddi bir katılım var. Geçen sene katıldık ve birçok firma bizimle iletişime geçti. Şuanda zaten seve seve geldik" diye konuştu.