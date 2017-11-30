Yüzde 96 engeli bulunan elif bebek uzanacak yardım elini bekliyor

Acılı Anne Özlem Çetin yaptığı açıklamada, "Kızım için bir el uzatılmasını istiyorum" dedi.

Çetin ve Özlem Çiçek çiftinin çocukları olan 4 yaşındaki Elif bebek, doktor hatası sebebiyle Dünya’ya yüzde 96 engelli olarak geldi. Beyin ameliyatı olan ve beynine cihaz takılan, kas gevşetme ameliyatı ve kalça çıkıklığı ameliyatı olan Elif bebek, tüm bu zorluklara rağmen hayata tutunmayı başardı. Elif bebeğin sağlığına kavuşabilmesi için ise kök hücre ameliyatı olması ve çeşitli tedaviler uygulanması gerekiyor. Karaman kalıcı konutlarında yaşayan Çiçek ailesi, yaklaşık 125 bin TL olan ameliyat masraflarını karşılayacak durumda olmadığı için, çocuklarının geleceği için yardım bekliyor.

"Kızım için bir el uzatılsın"

Anne Özlem Çiçek konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kızım yüzde 96 engelli bir çocuk. Serebral Palsi (SP) hastası. Doğumsal hatadan dolayı kaynaklanan anne karnında fazla kaldığından dolayı beyni oksijensiz kaldı kızımın, oksijensiz kaldığından dolayı beyni hasar gördü. Bir yaşında bir beyin ameliyatı geçirdik. Bundan 11 ay öncede kalça çıkıklığı ve kas gevşetme ameliyatı olduk. 2 sene önce kök hücre tedavisini öğrendik, öğrendikten sonra bu konuyu araştırmaya başladık. SP hastalarında yüzde 70 ve yüzde 80 oranında düzelme şansı varmış bu kök hücrede. Yurt dışında Sağlık Bakanlığından onaylar var ama Türkiye’de biraz zor. Kızımın kök hücre ameliyatı için yardım istiyoruz ona uğraşıyoruz zaten. Madem düzelecekse anne ve baba olarak bir umut bizdeki de. Bir hastane var 65 bin TL, diğer özel hastanede 125 bin TL’ye mal oluyor şuan bu tedavi. Bir ay boyunca Elif kızıma ben fizik ücreti ödüyorum, normalde 90 seans devlet bize veriyor. Ama 365 gün var bir senede 90 gün bize yetmiyor. SP hastalarının ilacı da fizik. 90 seans bize yetmediğinden dolayı kendi cebimizden harcamaya başladık. Bir ayda 4 bin 200 TL hastaneye fizik ücreti veriyorduk biz, artık dayanacak güç kalmayınca dediğim gibi bu kök hücre tedavisine başvurduk. Onun için, kızım için bir el uzatılmasını istiyorum" dedi.

"Çocuğumu hayata döndürmekle yükümlüyüm"

Baba Çetin Çiçek ise yaptığı açıklamada, "Kızım doğum hatası kaynaklı bir sorun yüzünden bu hale geldi. Kızımız şuanda beyin, kas gevşetme ve kalça çıkıklığı ameliyatları oldu. Bunun ardından ise bir kök hücre ameliyatımız var. Yalnız bu ameliyatın Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel bir hastanede yapıldığını öğrendik. Biz aile olarak anne, baba olarak bu ameliyatı yaptırmakla yükümlüyüz. Ben bu çocuğu hayata döndürmekle yükümlüyüm. Ama bu ameliyatın belli bir ücreti var. Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bu ameliyat yapılırsa 15 bin TL gibi bir ücret söz konusu. Yalnız bu operasyon 4 seans üzerinden devam ederse 65 bin TL gibi bir rakam söz konusu, biz aile olarak dedik ki imkanımızla bu ameliyatı yaptırmak istesek özel hastane ile görüştük ve 125 bin TL gibi bir rakam söylendi bize" diye konuştu.

"Ameliyatı yaptıracak güce sahip değilim"

Baba Çetin sözlerinin devamında, “Ben bir baba olarak açık ve net söylüyorum maddi durumda çok sıkıntılıyım. Ben buradan Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve Aile Sosyal Politikalar Bakanının bu konuda önayak olmalarını istiyorum. Ben Cumhurbaşkanımız ve Aile Sosyal Politikalar Bakanımız ile görüşmeyi çok istiyorum. Türkiye’nin gündemi çok yoğun ama bana bir 5 dakikalarını elimde kızım ile beraber ayırırlarsa bir baba olarak gerçekten duacıları olurum. Ama aile olarak ben bu ameliyatı yaptıracak güce sahip değilim. Devlet büyüklerimden yardım istiyorum. Ben bu kızımı hayata döndürmekle yükümlüyüm baba olarak. Bunu da sağlayacak olanlar devlet büyüklerim. Ben kendi şahsım adına değil evladım için yardım bekliyorum.