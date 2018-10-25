Yüzlerce insan Maltepe Park'ta buluşuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Maltepe'ye hediye ettiği yeni yaşam alanı bölgede yaşayan vatandaşların memnuniyetini kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen ve kısa süre önce açılışı gerçekleştirilen Maltepe Park ve ADAKULE, vatandaşların uğrak noktası oluyor. Çocuklar kendileri için hazırlanan oyun alanlarında dilediğince eğlenirken; aileler manzaraya karşı keyifli vakitler geçiriyor. Maltepe mahallesi sakinleri ve Mahalle Muhtarı Süleyman Çetin, bölgenin yeni yaşam alanı hakkında düşüncelerini paylaştı. Maltepe Mahalle Muhtarı Süleyman Çetin, “Sosyal tesisler eskiden de faaliyet gösteriyordu. Deprem sonrası kapandı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu, tekrardan burayı halkımızın kullanımına açtı ve Sakarya nezih bir ortam daha kazandı. Halkımızın merakla beklediği bir çalışmaydı. ADAKULE'de cazibe merkezi haline geldi. Yüzlerce insan geliyor ve burası daha güzel bir yer oluyor. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Maltepe Park ve ADAKULE'ye tüm misafirlerimizi bekliyoruz. Sakarya dışından tesislere gelecek ziyaretçileri de ağırlamaktan keyif duyarız. İnşallah bundan sonra daha da güzel olacak” dedi.

Maltepe'de yiyecek sektöründe faaliyet gösteren Esnaf Rıdvan Ak, “Mahallemize yapılan Maltepe Park ve ADAKULE'yi açıldığı günden beri ailemle birlikte ziyaret ediyorum. Çocuklar için çok güzel oyun alanları bulunuyor. Keyifli vakitler için restoranda kaliteli hizmet sunuluyor. ADAKULE'den izlediğimiz Adapazarı manzarası ise harikaydı. Büyükşehir Belediyemize mahallemize kazandırmış olduğu bu yatırım için teşekkür ederiz” diye konuştu.

20 yıldır Maltepe'de yaşayan ve terzilikle uğraşan Ümmühan Karaçay ise, “Maltepe Park ve ADAKULE'den çok memnunuz. Hatta esnaflık yaptığım için bana gelen müşterilerimden de yola çıkarak şunu söyleyebilirim; herkes Maltepe Park ve ADAKULE'ye severek gidiyor. Mahallemiz gelişiyor. Bu durumdan vatandaş olarak çok memnunuz” şeklinde konuştu.