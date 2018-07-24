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24 Temmuz 2018 16:04

Yüzücü Mintaz, Avrupa şampiyonu oldu

Sakaryalı 17 yaşındaki milli yüzücü Ahmet Mintaz, Fransa’nın başkenti Paris’te yapılan 2018 Inas European Championships Summer Games’de 1 gümüş, 2 bronz madalya alarak Avrupa şampiyonu oldu.

Yüzücü Mintaz, Avrupa şampiyonu oldu

24 Temmuz 2018 16:04


İtalya’da 2 yil once altın madalya ile şampiyon olan Ahmet Mintaz, geçtiğimiz günlerde Fransa Paris’de düzenlenen ‘European Championships Summer Gamesde’ 50 metre serbest’te 2’inci olurken, 200 metre kelebek ve 200 metre sırtta 3’üncü oldu. Türkiye Özel Sporcular Federasyonu adına yarışlara katılan ve Sakarya Atlantis Yüzme Kulübü antrenörleri tarafından çalıştırılan Mintaz’ın Antrenörleri Yigit Erdeniz ve Semih Ayan yaptığı açıklamada, "Ahmet Fransa’da ki Avrupa şampiyonasında 9 yarışta 8 kere finale kaldı ve 3 madalya alarak bayrağımızı dalgalandırdı. 10 gün sonra İrlanda Dublin’de düzenlenen IPC’nin Avrupa şampiyonasında da iyi dereceler yapmak için dinlenmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.




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