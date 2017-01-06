Z-Kütüphane açılışı gerçekleştirildi

Sakarya’nın Akyazı İlçesinde Şehit Furkan Çelik adına Z-Kütüphane açılışı yapıldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü EGM ÇOGEB “Çocukların geleceği emniyette “ projesi kapsamında Kuzuluk Akşemseddin İmam Hatip okulunda Şehit Furkan Çelik adına Z-Kütüphane açılışı yapıldı. Açılışa Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı, Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahsin Karakaya, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Bedir, Jandarma Komutanı Mustafa Hekimoğlu, AK Parti İlçe Kadın Kolu Başkanı Oya Asan, Şehit Polis Furkan Çelik’in Babası Yunus Çelik ve ailesi ile birlikte Okul Müdürü Serkan Yaşar ve öğrenciler katıldı.

Protokolün kurdele kesmesiyle kütüphane hizmete açıldı.