Zabıtasında ekiplerinden fiyat ve gramaj denetimi

Rutin olarak gerçekleştirilen denetimlerde dövizdeki kur artışını bahane ederek ürünlere zam yapan ve gramaj hilesi yapanlara karşı Akyazı Belediyesi Zabıta ekipleri gerekli denetini gerçekleştirdi. Firmaların fiyatlarının aylık değişimleri incelenerek, normalin üzerindeki artışlarla ilgili kişilere işlemler başlatılacak.

Akyazı Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Bakanlıklarımızdan gelen bilgiler dahilinde girdi maliyeti ve döviz kuru artışından etkilenmemesine karşın, etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal ve hizmette fiyat artışına gidenleri tespit ederek gerekli yaptırımları uygulayacakları” denildi.