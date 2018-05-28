Zühtü Taranoğlu askeri törenle son yolcuğuna uğurlandı

Orman ve Spor eski bakanlarından Ersin Taranoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışman ekibinde görevli olan Serkan Taranoğlu’nun babaları Zühtü Taranoğlu rahatsızlığı nedeniyle iftar saati kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 4 çocuk babası olan Zühtü Taranoğlu için öğle namazına müteakip Orhan Camiinde bir cenaze namazı düzenlendi. Düzenlenen cenaze törenine Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, milletvekili adayları ve sevenleri katıldı.

Kılınan cenaze namazı sonrasında 90 yaşındaki Zühtü Taraoğlu için askeri tören düzenlendi. Taranoğlu tören sonunda Emirdağ Aile Mezarlığına defnedildi.