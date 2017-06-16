1 ayda 10 kadın saç yanmasından şikayetçi oldu

Geçen seneye oranla şikayetlerde çok büyük bir artış olduğunun altını çizen Savaş Kiraz, “Son zamanlarda odamıza gelen şikayetler oldukça arttı. Kadınlar, saçlarının koptuğundan ve yandığından yakınarak şikayet dilekçesi gönderiyorlar. Biz oda olarak bu konuda tedbirlerimizi alıyoruz. Tüketicilerin de bu konuda tedbirli olması gerekiyor. İnsanlar, çok ucuz fiyatlara saç boyayan kuaförlere gitmeyecekler. Çünkü 20 liraya boyanan saçlarda yanma ve kopma olur. Kaliteli boyanın fiyatı zaten 30 liradan başlıyor. 20 liraya saç boyatıyorsanız, bu boya ya Çin malıdır ya da merdiven altı üretimdir. Son 1 ayda odamıza kadınlar tarafından saçlarının yandığı ya da koptuğu yönünde 10 tane şikayet geldi. Bu çok ciddi bir rakam. Bundan 1 sene önce toplam bu kadar şikayet vardı. Kuaförler, işlerini açmak için böyle uygulamalar yapıyor olabilir ama bu hem müşteriye hem de camiaya zarar veriyor. Şu anda en ucuz saç boyama işlemin 50 lira olması gerekir. Bu fiyatın aşağısındaki fiyatlarda saç boyayan kuaförlere vatandaşlarımız itibar etmesin” dedi.

“Bayan kuaförleri 15 Eylül’den sonra pazar günleri tatil yapacak”

Pazar günü tatili konusunda son bir imzanın kaldığını vurgulayan Kiraz, şunları söyledi: “Pazar günü kuaförlerin tatil olması konusu, sadece bizim yetkili olmadığımız için biraz uzadı. İlk önce üyelerimizden yeterli imzaları topladık. Sonra oda yönetimi olarak karar aldık. Bu kararı SESOB’a bildirdik. Şirket statüsünde olan kuaförler için de STSO’ya bildirdik. Bu 2 kurumdan da onayları aldık. Sonra da bu kararları belediyelere bildirdik. Belediyeler de görüşümüzü onayladı. Şimdi son imza sırası valilikte. Büyük bir ihtimalle 15 Eylül’den sonra Pazar günleri Samsun’da kuaförler tatil yapacak. Türkiye genelinde pazar günü tatil yapan hiçbir kuaför yok. Karar çıktıktan sonra sadece elin saçlarının yoğun olduğu 1 Haziran ve 15 Eylül arasında bulunan pazar günleri kuaförler açık olabilecek. Bu tarihler dışında gelin saçı yapmak isteyen kuaförler dilekçe ile talepte bulunarak Pazar günleri gelin saçı yapabilecek.”