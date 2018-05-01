1 Mayıs Samsun’da halay ve horon eşliğinde kutlandı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da KESK, DİSK, TMMOB ve Türk-İş’e bağlı sendika üyeleri ile siyasi parti üyeleri, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi’nde bulunan Ray Apartmanı önünde toplandı. 1 Mayıs yürüyüşüne katılanlar çeşitli sloganlar atarak yürüdü. Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu.

Kalabalık grubun meydanı doldurmasının ardından sivil toplum örgütleri tarafından kutlama konuşmaları yapıldı. Konuşmaların ardından ise meydanı dolduran kalabalık horon tepip halay çekerek, 1 Mayıs’ı coşku ile kutladı.