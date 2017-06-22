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22 Haziran 2017 01:43

10 bin kişi meydanda teravihte buluştu

İlkadım Belediyesi tarafından düzenlenen Kadir Gecesi programı kapsamında Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda 10 bin civarında vatandaş toplu bir şekilde teravih namazı kıldı.

10 bin kişi meydanda teravihte buluştu

22 Haziran 2017 01:43


İlkadım Belediyesi “Teravih Namazına Seccadenle Gel” programı düzenledi. Samsun Cumhuriyet Meydanı alanında yapılan programa kadın ve erkekler olmak üzere toplam 10 bin civarında vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan program, ilahi dinletisiyle devam etti. Eyüp Sultan Camii İmam Hatibi Davut Şensoy, TBMM İmam Hatibi Mehmet Göregen teravih namazı öncesinde Kur’an-i Kerim tilaveti gerçekleştirdiler. Program sonrasında 10 bin kişinin aynı anda teravih namazını kılmasıyla devam etti. Teravih namazını İlkadım Müftüsü Yahya Bolat ve davet edilen bütün hocalar sırasıyla kıldırdı.


Programda konuşan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “14 asır önce yüce kitabımız Kur’an-i Kerim’in inmeye başladığı Kadir Gecesi’ni bir kez daha idrak ediyoruz. Ülkemiz ve gönül coğrafyamız başta olmak üzere tüm İslam aleminin Kadir Gecesi’ni cani gönülden kutluyorum. 10 bin kişi ile birlikte Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda teravih namazımızı eda ettik. Ben bu gecemizin manevi ikliminden istifade edenlerden olmayı Allah’tan niyaz ediyorum. İslam ülkelerinde kan ve gözyaşı var. Oralardaki kan ve gözyaşlarının da bu gecenin hürmetine sona ermesini Allah’tan niyaz ediyorum. Ülkemiz birlik, beraberlik, güven ve huzur ortamında oruçlarımızı tuttuk, teravihlerimizi kıldık. Bu geceyi de Samsunlu hemşehrimizle ihya ettik. İnşallah bayrama da günahsız bir şekilde ulaşmayı tüm ümmete nasip eder. Bütün hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde nice bayramlara ulaşırız inşallah. Bizim bu huzurlu ve güvenli ortamda ibadet etmemize vesile kılan şehitlerimize rahmet diliyorum. Onlar o mücadeleyi vermemiş olsalardı, bizler böyle huzurlu bir ortamda ibadet etme ortamını bulamazdık. Gazilerimize de huzurlu uzun ömürler diliyorum” dedi.


Program konuşmaların ardından dualarla devam etti. Sonrasında Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma Türkiye 1.’si Mustafa Altıkat Kur’an tilaveti yaptı. Sahura kadar süren program Sakal-ı Şerif’in ziyarete açılması ile son buldu.


Programa ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt ve Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar katıldı.




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