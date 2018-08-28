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28 Ağustos 2018 15:06

10 kilo fındık hırsızlığına 2 gözaltı

Samsun’da kurutulmaya bırakılan 10 kilo fındığı çaldıkları iddia edilen 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

10 kilo fındık hırsızlığına 2 gözaltı

28 Ağustos 2018 15:06


Olay, Samsun’un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.’nin kurutulması için evinin önündeki kaldırım üzerine örtü üzerine serdiği 10 kilo fındık çalındı. M.K. olayı polise haber verdi. Polis yaptığı araştırma sonucu fındıkları S.T.(21) ve A.K.’nin (23) çaldığını tespit ederek şüphelileri yakaladı.


Gözaltına alınan 2 kişi polisteki sorgularının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.T. ve A.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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