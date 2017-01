Samsun’da, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle kutlama mesajları yayımladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Karaaslan açıklamasında, “10 Ocak, basın çalışanlarına ekonomik ve sosyal haklar sağlayan 212 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 1961 tarihinden itibaren bu yana ülkemizde ’Çalışan Gazeteciler Günü’ olarak kutlanmaktadır. Hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı basın, demokrasinin yaşanmasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Bu bakımdan demokrasinin vazgeçilmezleri arasında yer alan basınımızın görevi de, basın ahlak esasları çerçevesinde doğru ve tarafsız davranarak en hızlı şekilde kamuoyunu aydınlatmaktır. 15 Temmuz hain darbe girişiminde basın, ülkemiz için çok önemli görevler yaptı. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın görüşlerini canlı yayınlarla halka ileterek, darbe girişiminin engellenmesinde önemli bir görev üstlendiler. Ardından demokrasi nöbetlerinde milletimizle birlikte sabahlara kadar bekleyerek görevlerini en iyi şekilde fedakarca yerine getirdiler. Bu anlamda yerel ve yaygın basın mensuplarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hükümet olarak gazetecilerimizin görevlerini daha rahat, daha özgür, daha güvenli şartlarda görev yapabilmelerini sağlamak, göreve geldiğimiz günden bugüne önceliklerimiz arasında yer almıştır” dedi.



Rektör Bilgiç, Çalışan Gazetecilerin Gününü kutladı

Gazetecilerin kamusal sorumluluklarının çok üst düzeyde olduğunun altını çizen OMÜ Rektörü Prof.Dr. Sait Bilgiç açıklamasında, “Kamunun gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olması hasebiyle bir toplumsal duyarlılık mesleği olarak kabul edilebilecek gazetecilik ve gazetecilerin günümüz dünyasında toplumun referans çerçevesi olma gibi ne denli önemli bir role sahip olduğu bir gerçektir. Gazeteciler, fikir işçiliği olarak da nitelenen bu kutsal mesleği icra ederken, kamunun çıkarlarını koruma ve kamuoyu adına denetim ve eleştiri görevini gereğince yerine getirme gibi birtakım işlevler ile donanmıştır. Böylesine hayati bir kavşakta konumlanan gazetecilerin kamusal sorumlulukları elbette çok üst düzeydedir. Öte yandan, fikir üretimi ve bunu topluma ulaştırma gibi büyük özveriler ve yoğun emek gerektiren bu süreçte gazetecilerin haklarının güvence altında olması ise gazetecilerin de ötesinde kamuoyunun haber alma özgürlüğünün bir teminatıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, gazetecilerin özlük haklarında önemli kazanımlar elde etmelerinin mücadelesinin tarihini yansıtan ve bu tarihin ürünü olan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” sözlerine yer verdi.



Tok: “Gazetecilik ulvi ve onurlu bir meslektir”

Mesai gözetmeksizin haber peşinde koşan, zor şartlar altında meslek aşkı ile gazetecilik mesleğine kendisini adayan tüm medya mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Gazetecilik, çok zor, meşakkatli ve özveri gerektiren bir meslektir. Mesai gözetmeksizin haber peşinde koşan, çetin koşullarda meslek aşkıyla gazeteciliğe kendisini adayan kişinin vazifesi, meslek kuralları çerçevesinde ulvi değerlerle birleştiğinde kutsal bir nitelik taşımaktadır. Kamu adına çalışan, halkı doğru bilgilerle aydınlatma görevini yerine getiren tüm meslektaşların bu onurlu görevi icra ederek karşılaştıkları zorlukları görüyoruz. Gece geç saatlerde haberin peşinde koşan, soğuk havalarda haber yapmak için mücadele eden medya mensuplarımızın özverisi takdire şayandır. Belediye olarak faaliyetlerimizin ve çalışmalarımızın halka duyurulmasında, etkin bir rol üstlenen basın mensuplarımızın ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile ifa etmekte oldukları kamu hizmetlerinden dolayı tüm gazete, internet ve televizyon çalışanlarına teşekkür ederim. Bu bağlamda vefat etmiş tüm gazetecilere Allah’tan rahmet diliyor, tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum” diye konuştu.



Taşçı’dan Samsun basınına övgü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı yayınlayan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Türkiye’nin en güçlü basın yapılarından birisi de şehrimizdedir. Biz de bu güçlü yapıdan, projelerimizin ve çalışmalarımızın halka aktarılması noktasında destek alıyoruz. Samsun basınına bu noktada teşekkürü bir borç biliyorum. Gazeteciler, halkımızın haber alma özgürlüğünü temsil ediyor. Bu noktada kar kış demeden, yağmur çamur demeden ve zorluklar içerisinde bu zorlu görevi yerine getirmek için mücadele ediyorlar. Kendi sorunlarını unutup, milletin sorunlarının üstüne gitmek, her meslek grubunun gösterebileceği bir fedakarlık değildir. Bu anlamda doğru ve tarafsız olma ilkesinden şaşmayan, haberleri ile üretilene ve üretene destek olan, yön veren tüm gazetecilerin bu özel günlerini kutluyorum. Vatanına, milletine bağlı, ülkesinin menfaatlerini, bölgesinin önceliklerini ve şehrinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutan gazeteciler, ülkemizin aydınlık yarınları adına önemli bir yapı taşıdır. Bunu asla unutmamak gerekiyor” şeklinde konuştu.



Togar: “Basın mesleği fedakarlık isteyen bir meslektir”

Basının emek isteyen, halkın müşterek sesi olduğunu dile getiren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Demokrasinin temel taşlarından biri olan basın, düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Bu manada 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün önemli bir gündür. Gazetecilik mesleği, fedakarlık ve sorumluluk isteyen zor şartlarda yapılan önemli bir mesleğin yanında toplumun doğru bilgilenmesini ve aydınlanmasını sağlayan önemli bir hizmet ile olmazsa olmaz bir ihtiyaçtır. Kamuoyunu basın meslek ve ilkeleri doğrultusunda doğru, tarafsız ve bilgiye dayalı bilgilendiren gazeteciler, çağdaş, gelişmiş ve ileri demokrasilerin yaşandığı ülkelerde her zaman bir temel taşı olarak görülmüştür. Ülkemizde de basının durumu, her geçen gün daha iyi yönde bir seyir izlemektedir. İfade özgürlüğü noktasında öncülük eden gazetecilik mesleği, toplumu düşünmeye ve araştırmaya sevk eden önemli unsurlardan biridir. Böyle önemli bir mesleğin mensupları gazetecilerin, çalışma şartları noktasında önemli sorunları olmasına rağmen onlar, her zaman sorunlarından ziyade sorumluluklarını ön palanda bulundurmayı bilmişlerdir. Böyle önemli bir görevi icra eden mesleğine aşık ve milletin ortak sesi olan bütün gazetecileri ve basın emekçilerinin, internet, gazete, radyo ve televizyon çalışanlarının 10 Ocak Gazeteciler Günü’nü kutluyor, çalışmaların da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.



Sarıcaoğlu’ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Basın, bir insanın topladığı veya ürettiği bilgilerle binlerce, milyonlarca insanı bir noktada birleştiren bir haber ağıdır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte günümüzde yaşanan hadiselerin en kısa sürede geniş kitlelere ulaşmaya başlaması, basın mensuplarının sorumluluğunu ve basının önemini daha da arttırmıştır. İlkeli, tarafsız, araştırmacı yazılı ve görsel bir medya, ülkenin demokratik gelişmesine katkı yaptığı gibi, yol gösterici yayınlar da toplumu olumlu yönde etkilemektedir. Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışı ile kamuoyunu ülke ve dünya gerçekleriyle buluşturan basın, toplumu bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendirmektedir. Basın görevini yaparken hukukun evrensel standartlarından sapmaması, meslek etiğine uyması, kişi haklarına ve özel hayata özen göstermesi, bireylerin doğru haber alma ve bilgi edinmelerini sağlaması, basının önemli sorumluluklarından olup, bu anlamda büyük önem taşımaktadır. Basın çalışanlarımızın prensipli ve tarafsız yayıncılık anlayışı içerisinde yerine getirdikleri bu önemli görevleri için teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.



Göksel: “Basın demokrasi kültürümüzün en önemli parçasıdır”

AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, basının demokrasi kültürünün en önemli parçası olduğunu söyledi. Göksel şunları söyledi: “Medya bağımsız olmalıdır, basında organlarında çalışanlar, gazeteciler ve haberciler ne derece özgür olursa, ülkenin demokrasisi de o denli güçlü olur. Fakat basının özgürlüğü, hiçbir zaman sorumsuzluk olarak da algılanmamalıdır. Aslolan halkın tarafsız ve doğru biçimde haber alabilmesinin sağlanmasıdır. Demokratikleşme ve şeffaflaşma politikalarında kilit rol oynayan basının, meslek ahlakına, tarafsızlık ilkesine, kişi hak ve özgürlüklerine saygı göstermesi, eleştirilerinde yapıcı bir tutum sergilemesi, vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının da doğru biçimde karşılanmasına vesile olacaktır. Demokratik kültürümüzün en önemli parçalarından birisi olan medya kuruluşlarımızın sorumluluklarının bilincinde olarak, hem demokrasimizin gelişmesine hem de birlik ve beraberliğimizin pekişmesine katkılarını sürdüreceğine inanıyorum. Bu düşüncelerle, medya mensuplarımızın 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, kendilerine çalışma hayatlarında başarılar diliyorum.”



Tekin: “Basın ve yayın organları kamuoyunu tarafsız bir şekilde aydınlatmalıdır”

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, “Basın kuruluşları, ülkenin çağdaşlaşma sürecinde büyük rol üstlenen ve toplumu aydınlatan kurumlardır. Basın ve yayın organları tarafsız bir şekilde kamuoyunu bilgilendirmek ve aydınlatmakla yükümlüdür. Ülkemizin geleceği ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda ilkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen basın mensuplarımız bu yönüyle milletin duygularına tercüman, düşüncelerine ses olmaktadırlar. Basın ve yayın organlarının önemini şüphesiz 15 Temmuz gecesi hep birlikte net bir şekilde daha gördük. Onca uçak, tank, atılan bombalar ve silahların önünde yayın yaparak kamuoyunu sürekli bilgilendiren gazetecilerimizi ve onların emeklerin asla unutmamalıyız. Görevini toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alan, tarafsız bir anlayışla kısıtlı imkanlara rağmen görevini yerine getiren gazeteciler ve basın kuruluşlarının geçmişte olduğu gibi günümüzde de toplumsal yaşantımızda çok önemli bir yeri vardır. Ülkemizin çok yönlü ve organize bir terör kuşatması altında olduğu, milletçe birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde sorumlu yayıncılık ilkesine uygun bir şekilde görevini yapan tarafsız, objektif ve dürüst tüm gazetecilerin gününü kutluyorum. Milli ve manevi hassasiyet taşıyan ekmeğini kalemiyle kazanan emektarlarımızın sayısının artmasını diliyorum” dedi.



Murzioğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, gazeteciliğin, toplumun gelişmesinde çok önemli ve büyük sorumluluklar taşıyan özel bir meslek olduğuna vurgu yaptı. Murzioğlu, “Halkın gözü ve kulağı olan, zor şartlar altında çalışan basın sektörünün emekçileri, değerli arkadaşlarımızın Çalışan Gazeteciler Günü’nü içtenlikle kutluyorum. Basınımız, geçmişten günümüze kadar önemli bir gelişme göstererek, yazılı ve görsel boyutunun yanı sıra, sanal ortamda da etkinliğini her geçen gün artırmakta olup demokrasimizin güçlenmesine katkılar sağlamaktadır. Bu gelişmede, şüphesiz en büyük pay, görevini fedakarca yapan basın çalışanlarına aittir” diye konuştu.

Kamuoyunun bilgilendirilmesinde, toplumu aydınlatan basın mensuplarının önemli bir sorumluluğu yerine getirdiklerini ifade eden Başkan Murzioğlu şunları kaydetti: “Halkın bilinçlenmesi, barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli bir görev üstlenen basın çalışanları, bu görevlerini farklı görüş ve düşünceleri objektif ve tarafsız yayın anlayışıyla yerine getirmektedirler. Zor şartlarda çalışan ama tüm zorluklara rağmen toplumun haber alma özgürlüğü için mücadele eden basın emekçileri, bu görevleriyle çok sesliliğe katkı sağlamakla birlikte, aynı zamanda demokrasinin sağlıklı işlemesinde de önemli bir rol üstlenmektedirler. Samsun basınının, son yıllarda gazetecilik, televizyonculuk, radyo yayıncılığı, internet haberciliği gibi alanlarda önemli gelişmeler göstererek ülkemizde saygın bir yere gelmesi de bizleri ayrıca gururlandırmaktadır. Yine basın emekçileri, hızla büyüyen ve gelişen Samsunumuz gerek ekonomik gerekse sosyal olarak geldiği noktada sivil toplum örgütlerinin yanı sıra basın kuruluşlarımızın katkısı azımsanmayacak derecede büyüktür. Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Atatürk’ün ’basın bir milletin müşterek sesidir’ ilkesinden hareketle, basın ahlak esasları çerçevesinde çalışmalarını büyük bir özveriyle devam ettiren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü bir kez daha içtenlikle kutluyor, ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anıyorum.”