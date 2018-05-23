10. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü başladı

Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü"nün ilk adımlarını, Atatürk’ün Samsun’a çıktığı Tütün İskelesi’nden attı.

10. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü bugün Tütün İskelesi’nden başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikler, 19 Mayıs’ta Atatürk’ü temsilen Tütün İskelesi’nden karaya çıkartılan Türk bayrağının Samsun Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü tarafından gençlere verilmesiyle devam etti. Bayrağı teslim alan dağcılar, 50 km’lik Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü’ne başladı.

Yürüyüş hakkında bilgiler veren OMDAK Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Güldiken, “Kulüp olarak, 10 yıldır bu yürüyüşü yapıyoruz. Arkadaşlarımız 10 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktıktan sonra Kavak üzerinden Havza’ya gittikleri yolu araştırdı, buldu ve yürüdü. 10 yıldır da düzenli olarak yürüyoruz. 81 ilden dağcılarımız bizlerle beraber bu yolda yürüyor. Lise öğrencileri ve gençlerimizi de bu yürüyüşe katarak onlara ulusal kurtuluş mücadelesinin anlamını, önemini hissetmelerini sağlıyoruz. Biz bu yolu araçlarla da geçebilirdik ama onların yaşadıklarını hissetmek için yol güzergahında yürümeye karar verdik. Samsun’da her yıl 23 Mayıs’ta sabah 09.15’te Atatürk ve arkadaşlarının Samsun’a ayak bastığı Tütün İskelesi’nden Kavak üzerinden Havza’ya yürüyoruz. 25 Mayıs’ta Havza’da Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının konakladığı, Milli Mücadele’nin bütün lojistik ve genel planlarının gerçekleştirdikleri merkezde yürüyüşümüzü tamamlıyoruz. 1. gün Mahmur Dağı’nda konaklıyoruz. 2. gün Kavak-Havza yolu Ankara yolunun üzerinde olduğu için o alanı araçlarla geçip, Havza’da konaklıyoruz. 25 Mayıs sabahı da Havza’daki etkinliklere katılıp bayrağımızı teslim ediyoruz. Samsun-Havza arası 80 km, biz bunun 50 km’sini yürüyerek gidiyoruz” dedi.

Genç dağcılar, Atatürk’ün Kurtuluş Mücadelesi’ni başlattığı yolu takip edecekler.