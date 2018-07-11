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11 Temmuz 2018 16:34

10 yaşındaki Emirhan geçirdiği ameliyatla artık kitap okuyabilecek

Doğuştan gözleri katarakt olan 10 yaşındaki Emirhan Duman, gerçekleştirilen ameliyatla artık kitap okuyabilecek.

10 yaşındaki Emirhan geçirdiği ameliyatla artık kitap okuyabilecek

11 Temmuz 2018 16:34


Doğuştan katarakt rahatsızlığı olan ve görmekte zorluk çektiği için Samsun Büyük Anadolu Hastanesine başvuran ve Salıpazarı’dan gelen 10 yaşındaki Emirhan Duman, gerçekleştirilen katarakt ameliyatıyla sağlıklı bir şekilde görmeye başladı.


Doğuştan katarakt olduğu için oğlunun zorluklar çektiğini anlatan anne Sebahat Duman, "Yazıları okuyamadığını fark ettik. Kitap alıp camın önüne gidiyordu. İnce yazıları hiç göremiyordu. Okumakta zorlanıyordu. İlk başta anlayamadık göremediğini. Daha sonra ablasıyla ders yaparken, anne Emirhan ince yazıları göremiyor. Ablası dediği zaman biz de doktora geldik. Talha hocamızı bulduk ve burada bize doğuştan katarakt olduğunu söylediler. Daha sonra ameliyat olmasına karar verdik. Çok şükür ameliyatımız çok güzel geçti" dedi.


Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Talha Özdemir, "Hastamız Emirhan 10 yaşında. Doğuştan kataraktı olan bir çocuğumuz. Birçok yerde muayene olmuş fakat ameliyat için karar verememişler. Ailede artık çocuğun okuyamadığını, ameliyat edilmesi söylenilmesi üzerine bizlere ulaştı. Bizlere geldiğinde görmeleri yüzde 10 seviyesindeydi. Uzak, yakını göremiyordu ve eline kitap aldığında bile okuyamıyordu. Doğuştan katarakt teşhisi ile hastamızı ameliyata aldık. Önce bir gözünü daha sonra ikinci gözünü ameliyat ettik. Kendisine uygun mercek koyduk. Kontrollerimizi yaptığımızda da görme seviyesi yüzde yüz haline geldi. Şu anda sorunsuz şekilde görebiliyor" diye konuştu.




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