10 yıllık şeker hastalığından kurtuldu

Arkan, ameliyat sonrası şekerinin 90'a kadar düştüğünü söyledi.

10 yıldır şeker hastası olan 50 yaşındaki Sezgin Arkan, Büyük Anadolu Hastanelerinden Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kerim Güzel'in yaptığı metabolik cerrahi yöntem ile sağlığına kavuştu. 10 yıldır şeker hastası olan ve ameliyatla sağlığına kavuşan 50 yaşındaki Sezgin Arkan, “10 yıldır şeker hastasıydım ve bununla beraber stres, sinir, akşam yatıp sabah kalktığında yorgun uyanıyorsunuz. Devamlı halsizlik var uyumak istiyorsun. Sürekli yorgundum. En kötüsü de karaciğerimin bitmesine sirozun başlamasına kadar gelmiştim. Ama tedaviden sonra çok iyiyim şuan kendimi çok iyi hissediyorum. Günde 4 defa insülin vuruluyordum. Şekerim 400-450'ye kadar çıkıyordu. Ama şu anda şekerim 90'a kadar düştü. Ben başta Kerim hocamıza ve Büyük Anadolu Hastanelerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bana karşı ilgileri çok güzeldi kendimi evimde gibi hissettim” dedi.

“Ameliyatlar kapalı şekilde yapılıyor”

Yurt dışından da hastaların Türkiye'ye geldiği bilgisini veren Opr. Dr. Güzel, “Türkiye'nin hemen hemen her yer yerinden ameliyatını gerçekleştirdiğimiz hastamız olduğu gibi yurtdışından da çok sayıda hastamız var. Bu hastalarımız, bizi sosyal medya ve internet ortamında buluyor. Daha sonra Samsun'a getirip ameliyatlarını gerçekleştiriyoruz. Metabolik cerrahi ameliyatları önemli. Şeker hastası, kan şekerini ve en önemlisi kiloyu kontrol altına alamıyorsa bu ameliyatlar sayesinde hem kilo kontrol altına alınabiliyor hem de şeker kontrol alınabiliyor. Ayrıca şeker hastalığı bağlı meydana gelebilecek uç organ hasarlarının önlenmesine yardımcı oluyor. Ameliyatlar laparoskopik yani kapalı şekilde yapılmakta. Ameliyat sonrası hasta, hayatını çok zor şekilde yaşamamakta. 5-6 tane küçük delikten yapılan ameliyatlardır. Hasta sosyal hayatına erken kavuşuyor ve işinin başına erken dönüyor” diye konuştu.