100 bin yavru sazan göllere bırakıldı

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nail Kırmacı, “Su ürünleri kaynaklarımızın ve su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması, gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanabilmesi, deniz ve iç sularımızdaki su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla ilimiz sınırları içerisinde bulunan göl ve göletlere toplam 100 bin adet yavru pullu sazan balığı bırakıldı. Balıklandırma çalışmalarında özellikle amatör balıkçıların avcılıkta yararlanabileceği su kaynaklarını tercih edildi. Proje kapsamında, Bakanlığımıza bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Üretim Tesislerinde 5 milyon adet yavru sazan balığı üretilmiştir. Enstitü tarafından üretilen bu yavru balıklardan 100 bin adedi il müdürlüğümüz ekiplerince teslim alınarak aşağıda belirtilen göl ve göletlere uygun bir şekilde bırakılmıştır” dedi.

Balıklandırma çalışmalarının önemine değinen Kırmacı, şunları söyledi:

“Balıkçılığımızın sürdürülebilir olması kurallara bağlı avcılık ile mümkündür. Tüm balık türleri stoklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması ve en az bir kez üremelerine imkân tanınması sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından büyük önem arz etmektedir. Su kaynaklarının kirletilmemesi ve suyun tasarruflu kullanılmasının yanı sıra, avcılıkta belirlenen yasak ve sınırlamalara titizlikle uyulması gereklidir. Bunun sularımızdaki doğal yaşamın devamlılığı ve sürdürülebilirliği açısından çok önemli olduğunun altını çizmek gerekir. Bakanlığımız balıklandırma projesi, gelecek yıllarda da devam edecek olup, vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli proteine ulaşmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

Balıklandırma çalışmaları kapsamında Çarşamba, Vezirköprü, Ladik ve Havza ilçelerindeki 8 göl veya gölete toplam 100 bin adet pullu yavru sazan bırakıldı.