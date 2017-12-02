"11. Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi" Samsun’da başladı

Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi" Samsun’da başladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu’nda düzenlenen kongre Selanik ve Göç Yağlı Boya Sergisi, 19. Yüzyıl Osmanlı Karadenizi’nde Denizcilik ve Deniz Vasıtaları Fotoğraf Sergisi’nin açılışı ile başladı. Kongrede açılış konuşması yapan KARDEF Başkanı Kemalettin Altınsoy, "Geçmişini unutan ve kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktaramayan milletler ve toplumlar başka kültürlerin etkisine girerek kendini kültürlerini kaybedecek, kültürsüz kalmaya mahkum olacaklardır. Bu anlamda biz kendi kültür ve tarihimize; Balkanlardan getirdiğimiz kendi kültürel varlığımıza sahip çıktıkça güçlü oluruz. Bunun için kültürümüzü yaşatmak için sosyal ve kültürel faaliyetlere önem veriyoruz" dedi.

Kongrede konuşma yapan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Daha bir asır öncesinde bizim için Bursa ne ise Üsküp oydu, Bağdat, Musul, Selanik, Kırcaali ne ise İstanbul, Edirne, Balıkesir, Samsun oydu. İşte bu sebeple bugün diyoruz ki; Türkiye, Türkiye’den çok daha büyüktür. Bizim medeniyet coğrafyamızın sınırları gönül coğrafyamızın sınırları Balkanlardan Kafkaslara oradan Orta Asya’ya hasılı yedi kıtaya yayılır. Şair diyor ya ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.’ İşte bizim milletimiz bu coğrafyadaki bin yıllık varlığı boyunca Anadolu’nun bozkırlarını, egenin Trakya’nın Akdeniz’in o bereketli ovalarını, Karadeniz’in yem yeşil tepelerini, Doğu Anadolu’nun o görkemli dağlarını, Fırat ve Dicle arasındaki kadim yerleşim yerlerini, tüm renkleriyle balkanları velhasıl vatanın her karışını kanıyla yoğurarak bayrağımızı dalgalandırmış ve buraları bizlere vatan kılmıştır" diye konuştu.

"Bizi her taraftan paramparça etmeye çalışıyorlar"

Balkan insanının iki kez vatan kaybettiğini belirten MHP Kocaaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, "Biz Balkanlara giderken vatan kaybetmişiz bir de Balkanlardan dönerken vatan kaybetmişiz. Bu son vatanımız bizim. Balkan insanları ile gurur duyuyorum. Her millette olduğu gibi Balkan insanında da eksiklikler fazlalıklar olabilir. Ama Balkanlardan hiç vatan haini çıktığını gördünüz mü? Sizden şunu istiyorum; ticarette varız, STK’larda varız. Ama siyasette yokuz. Onun için sizden siyasete girmenizi istiyorum. Durmadan etnikçilikten bahsediliyor. Yok Boşnak’mış, yok Çerkez’miş, yok Laz’mış, Kürt’müş. Ben Gazi Mahallesi’nde büyüdüm. Kürt kardeşlerimizle bir arada büyüdük. Ama birbirimize hiç nerelisin diye sormadık. Binlerce yıldır kardeş kardeş yaşıyoruz. Bunlar kasıtlı yapılan provokasyonlar. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bugün bizi her taraftan paramparça etmeye çalışıyorlar. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hangi partiye oy verirseniz verin, kimin peşinden gidiyorsanız gidin, beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren tek şey Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün ve bekasının devam etmesi" şeklinde konuştu.

Balkanların Türklerin önemli iskan alanı olduğunu belirten Samsun Valisi Osman Kaymak, "Balkan Türklerinin torunları 20. yüzyılın başlarında çok ciddi sıkıntılar yaşamıştır. Avrupalı devletlerinin tahriki ile başlayan gayrimüslim isyanlarının sonucunda Osmanlı devleti Balkan topraklarını kaybetmiş. Göçler sonucu Anadolu’ya 5 milyon insanımız göç etmiştir. Türk milletini Anadolu’dan söküp atma projesi olan Sevr, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde milli mücadele ile engellenmiştir" dedi.

Kongrede; Samsun Mübadele Derneği Başkanı Olcay Yanık, 24. dönem AK Parti İzmir Milletvekili Rıfat Said, eski MHP Samsun Milletvekili Hüseyin Edis, Makedonya Türk Hareket Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Enes İbrahim, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, CHP Samsun Milletvekili Hayati Tekin, AK Parti Samsun Milletvekilleri Hasan Basri Kurt, Orhan Kırcalı da konuşma yaptı.

Kongreye; AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

"11. Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi" yarın sona erecek.