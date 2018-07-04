124 genç diş hekimi kep fırlattı

dönem mezunları, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törende mezun olmanın sevincini yaşadı.

Mezun öğrenciler adına konuşan fakülte birincisi İrem Bolat, diş hekimliği eğitiminde ilk öğretinin "önce zarar verme" ilkesi olduğunun altını çizerek, "OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi 21. dönem mezunları olarak dürüst ve ahlâklı insanlar olacağımıza hepinizin huzurunda söz veriyoruz" dedi.

Samsun Diş Hekimleri Odası Başkanı Dr. Alper Dilek, “Şu an 85’in üzerinde diş hekimliği fakültesi var. Maalesef çoğunda teknik, akademik donanım ve alt yapı olmadan öğretim görüyorlar. Siz bu konuda çok şanslısınız çok güzel bir eğitim aldığınızı düşünüyorum" diye konuştu.

Dekan Arıcı: "Ya hekim olacaksınız ya da tacir olacaksınız"

Asıl övgü ve gururun ailelerin hakkı olduğunu belirten Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Arıcı, mezuniyetin ardından öğrencilerin iki seçeneği olduğuna dikkat çekerek, "Ya hekim olacaksınız ya da tacir olacaksınız. Diş hekimliğinin tedaviden çok estetik ve parasal yöne kaydığına yönelik görüşler var. Hekimliğin gerçek amacı olan tedavi yönüne nasıl çekilebileceğine dair de görüşler var. Hızlı para kazanmak için bir takım kötü eğilimler var. Sizden akademisyenler olarak bu kötü eğilimlere kapılmamanızı istiyoruz. Hekimliği ve andınızı unutmayın, gerçekten özümseyin” ifadelerini kullandı.

"Hastanın sadece dişiyle değil bütünüyle ilgilenin"

Mezun öğrencilere hastanın sadece dişiyle değil bütünüyle ilgilenmeleri tavsiyesinde de bulunan Dekan Arıcı, "O koltukta oturanın bir insan olduğunu, yakınınız ya da kendiniz olabileceğini sakın unutmayın. Hekim olabilmek için o hastayı anlamanız, hastalığını hissetmeniz, ona göre onu çözüm getirmeniz gerekiyor. Hekimlik toplumda saygınlığı olan bir meslek. Çok insanla temas kurulan bir meslek. Örnek insanlar olarak mesleğinizin hakkını verin. Aksi takdirde OMÜ’den mezun olmanın, iyi akademisyenler tarafından yetiştirilmiş olmanın hiçbir anlamı yok" şeklinde konuştu.

Rektör Bilgiç: "Mezuniyet tablosunun üç önemli aktörü var"

Mezuniyet gününü en sevinçli, en gururlu günlerden biri olarak nitelendiren Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de şunları söyledi: "Bugün burada oluşan tablonun hem içindeyiz hem de izleyicisiyiz. Bu tablonun üç önemli aktörü var. Biri tablonun merkezinde olan mezun edeceğimiz öğrencilerimiz, diğeri akademisyenlerimiz ve üçüncüsü de fedakârlıktan kaçınmayan, karşılıksız seven ve en çok alkışı hak eden öğrencilerimizin aileleri. Gençlerimizden bunu unutmamalarını diliyorum. Onlara sevgi ve saygınızı asla eksik etmeyin.”

Dürüstlük ve namusun hayat boyu sahip olunması gereken en önemli erdemlerden olduğunun altını çizen Rektör Bilgiç sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi: "Yarın meslek hayatınıza atıldığınızda sizi bu erdemlerden saptıracak durumlarla, psikolojik baskılarla karşılaşabilirsiniz. İşte o zaman biraz sonra edeceğiniz hekimlik yeminini hatırlayın ve o yemine sadık kalın. Çünkü hekimlik gibi doğrudan insana dokunan mesleklerin bu konularda çok doğru kalması gerekiyor. Yapacağınız her uygulama, her davranış son derece önemli. Önceliğiniz para değil hastanın sağlığı olmalı. Uygulayacağınız şeyin en doğrusu yerine, en çok para getirenini tercih etmeye başladığınızda ise siz artık bir insan değil makinesiniz. Aileleriniz de sizi çok para kazanmanız için değil insan olarak kalmanız, insanlığa hizmet etmeniz için destekledi. Hekimlik mesleği de insanlığa hizmet için en uygun meslektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolun adımının atıldığı günün adını alan OMÜ, adıyla da saygınlık taşıyor. O günleri unutmamalıyız. Ayrıca o günlerden bugünlere rahat ve özgür yaşayalım diye canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimize, bu vatana borcumuz olduğunu da unutmayalım. Bunu hatırladığınız süre boyunca hata yapma şansınız yok."

Başarı belgesi takdimine geçilen törende fakülte birincisi İrem Bolat’a başarı belgesini Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, fakülte ikincisi Sümeyye Güler’e başarı belgesini Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Arıcı, fakülte üçüncüsü Yeter Çelik’e ise başarı belgesini Samsun Diş Hekimleri Odası Başkanı Alper Dilek takdim etti.

"Diş Hekimliği Fakültesinden örnek davranış"

Diş Hekimliği Fakültesinin bu sene başlattığı uygulamayla mezun öğrencilere plaket takdimi yerine kurdukları vakfa para yatırıldığını açıklayan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Arıcı, bu parayla ihtiyacı olan diş hekimliği öğrencilerine burs verileceğini söyledi.

Fakülte birincisi İrem Bolat’ın Dekan Prof. Dr. Selim Arıcı ile birlikte mezuniyet kütüğüne plaket çakmasının ardından hekimlik yeminini eden 124 genç diş hekimi coşkusuyla keplerini fırlattı.

Verilen kokteyle Diş Hekimliği Fakültesinin 21. dönem mezuniyet töreni sona erdi.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılının son mezuniyet törenine ayrıca; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebül Muhsin Doğan, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Uzun, akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.