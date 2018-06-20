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20 Haziran 2018 18:22

13 yaşındaki akrabasına cinsel istismar iddiasına gözaltı

Samsun’da bir kişi 13 yaşındaki akrabası olan kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

13 yaşındaki akrabasına cinsel istismar iddiasına gözaltı

20 Haziran 2018 18:22


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi A.G. adlı kız çocuğu, akrabası olan M.A.’nın (47) son bir yıldır kendisine cinsel istismarda bulunduğunu belirterek polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri olayla ilgili M.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.A., "çocuğun cinsel istismarı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.




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