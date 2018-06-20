13 yaşındaki akrabasına cinsel istismar iddiasına gözaltı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi A.G. adlı kız çocuğu, akrabası olan M.A.’nın (47) son bir yıldır kendisine cinsel istismarda bulunduğunu belirterek polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri olayla ilgili M.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.A., "çocuğun cinsel istismarı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.