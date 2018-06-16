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16 Haziran 2018 22:31

13 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan sürücü yakalandı

Samsun’da 13 yaşındaki çocuğa çarparak kaçan sürücü kazadan bir hafta sonra polisin takibi sonucu yakalandı.

13 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan sürücü yakalandı

16 Haziran 2018 22:31


Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde geçen Pazar akşamı saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Ortaokul 8. sınıfa geçen ve Samsun’un Çarşamba ilçesinde ikamet eden 13 yaşındaki Berkan Bozdağ, ailesi ile birlikte Samsun’daki halasına iftara gitti. İftarın ardından evin önünde semaver yakıp çay içmek isteyen aile fertlerinden Berkan Bozdağ’a plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir araç çarptı. Kimliği belirsiz sürücü olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, ağır yaralanan ve özel bir hastaneye ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Berkan Bozdağ, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 gün önce hayatını kaybetti.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları çalışma sonucu çok sayıda güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek önce kazaya karışan aracın cinsini ve plakasını tespit etti ardından da 13 yaşındaki çocuğa çarparak ölümüne sebep olan otomobil sürücüsü 36 yaşındaki Erdoğan D. ve yanında bulunan 28 yaşındaki Mehmet A.’yı bugün yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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