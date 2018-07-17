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17 Temmuz 2018 15:12

13 yıldır kullandığı insülinden Samsun’da kurtuldu

SAMSUN (İHA) – Almanya’da yaşayan 43 yaşındaki Aydın Yılmaz, 13 yıldır kullandığı yüksek dozda insülinden Samsun’da olduğu ameliyatla kurtuldu.

13 yıldır kullandığı insülinden Samsun’da kurtuldu

17 Temmuz 2018 15:12


Liv Hospital Samsun Genel Cerrahi Kliniğinden Op. Dr. Kadir Yıldırım, 13 yıldır insülin kullanan Aydın Yılmaz’ın şeker ameliyatının ardından sağlığına kavuştuğunu ifade ederek, şeker ameliyatı ve hastalık hakkında açıklamalarda bulundu.


Hastanın ve ameliyatın özelliklerinden bahseden Op. Dr. Yıldırım "43 yaşında Almanya’da yaşayan Aydın Bey 13 senedir şeker hastası. Senelerce yüksek dozda insülin ve oral antidiyabetik ilaç kullanmış. Tüm yaşamını insülin ve şeker üzerine kurduğu, ayaklarında uyuşma ve hissizlik şikayeti ile bize geldi. 2-3 yıldır şeker ameliyatı olmak istese de cesaret edememiş. Aydın Bey’i ameliyat ettik ve tedavisini uyguladık. Süreç başarılı geçti. Şu an gayet sağlıklı ve yapılan tetkikler sonrası kan şekeri değerleri normal aralıklarda seyrediyor. Hastamız başarılı geçen şeker ameliyatı sonrası insülinden ve şeker hastalığından kurtuldu, sağlığına kavuştu” dedi.



"13 senelik insülin mahkumiyetinden kurtuldum”


Tedavi sürecini anlatan Aydın Yılmaz, "Şeker Hastalığı ile 13 senedir cebelleşiyordum. Yaşamım bu hastalık üzerine kurulmuştu adeta. Evde, dışarıda, seyahatte sürekli aklımda insülin olurdu. Sürekli bu duruma göre hareket etmek zorundaydım ve bu beni çok yordu senelerce. Artık ayaklarımda uyuşma ve hissizlik olunca şeker ameliyatını araştırmaya başladım. Almanya’da yaşıyorum fakat ameliyat için Türkiye’ye geldim birkaç farklı şehir gezdim görüşmeler yaptım, güven bulamadım. En son arkadaşımın önerisi ile Liv Hospital Samsun Genel Cerrahi Hekimi Dr. Kadir Yıldırım için Samsun’a geldim. Beni ameliyata ikna etti. Sonrasında ameliyat ve tedavi süreci geldi. Ameliyattan sonra yeniden doğdum, tarif edilemez mutluluk yaşadım. Yıllardır kullandığım insülini bırakıp ölçülen kan şekerlerimin normal aralıkta çıkmasının verdiği mutluluğu tarif edemem. Ameliyat kesinlikle başta korktuğum gibi zor olmadı, hatta ameliyattan sonraki gün dolaştım. Yemeye ve içmeye başladım. Ameliyat sonrası 4. günde Almanya’ya uçtum. Kesinlikle herhangi bir sıkıntı yaşamadım” diye konuştu.




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