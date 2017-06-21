1,5 saatte 52 motosiklet sorgulandı

Trafik Denetleme Motorize Şahin ekipleri, Meydan İç Kavşak’ta 4 motor ve 8 polisten oluşan ekipleri ile çevrede gezen motosiklet kullanıcılarına yönelik uygulama gerçekleştirdi. Ekipler, muayenehane kaçağı, trafikten men, kusurlu egzoz ve kasksız sürücülere yönelik çalışma yaptı. 1,5 saat süren uygulamada 52 motosiklet ve sürücüsü kontrol edilip sorgulandı.

Yapılan uygulamada motosiklet sürücülerinde cezai işlem gerektirecek bir kusura rastlanmadı. Sorguları yapılan motosikletler ve sürücüleri, işlemlerinin ardından tekrar trafiğe çıktılar.