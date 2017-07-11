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11 Temmuz 2017 16:25

15 Temmuz anma etkinlikleri Kavak’ta başladı

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri Kavak ilçesinde başladı.

15 Temmuz anma etkinlikleri Kavak’ta başladı

11 Temmuz 2017 16:25


Etkinlik kapsamında bugün Kavak Kaymakamı H. Hasan Gökpınar, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ve resmi daire amirleri şehit mezarlarını ve şehit ailelerini ziyaret ettiler. Şehit ziyaretlerinin ardından tüm şehitler için Merkez Yörgüç Paşa Camisi’nde Mevlid-i Şerif okundu.


Hain Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle bugünden itibaren yurt içi ve yurt dışında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu etkinlikler kapsamında Kavak’ta düzenlenen etkinliklerde konuşma yapan Kavak Kaymakamı H. Hasan Gökpınar, "15 Temmuz gecesi milletimizin muhteşem bir direnişi söz konusuydu. Bir demokrasi zaferi ile Türkiye 16 Temmuz sabahına uyandı. O gece yaşanılan hain olayda şehit olan tüm kardeşlerimizin ailelerine sabırlar diliyorum" dedi.



“15 Temmuz’u Unutturmayacağız”


Hafta boyunca 15 Temmuz destanını çeşitli etkinliklerle hatırlatacaklarını ifade eden Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “İlk etkinliğimiz Sayın Kaymakamımız ile birlik bugün başladı. 15 Temmuz Türk milletinin yazdığı önemli destanlardan bir tanesidir. Unutulmamalı, unutturulmamalıdır. Unutmadık ve tabii ki unutmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin önlenemez yükselişi her dönemde bir takım mahfilleri hep tedirgin etmiş rahatsız etmiş. Bu süreçte Türkiye’nin en büyük kazanımı demokrasi üzerinde oyunlar oynanmış. 15 Temmuz, halkın iradesinin tankların üzerinde tecelli ettiği bir gündür. Tüm hemşehrilerimi 15 Temmuz akşamı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kavak Otogarı’na bekliyorum" ifadelerini kullandı.




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