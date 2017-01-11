Diğer
Kategoriler
11 Ocak 2017 14:00

’15 Temmuz Darbenin Bilinmeyen Saatleri’ konferansı

’15 Temmuz Darbenin Bilinmeyen Saatleri’ konferansı

11 Ocak 2017 14:00

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ve Gazeteci-Yazar Süleyman Özışık, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ’15 Temmuz Darbenin Bilinmeyen Saatleri’ konulu konferansla darbenin çarpıcı detaylarını Samsunlularla paylaşacak.
15 Temmuz darbe girişimi sonrası yorum ve analizleri ile kamuoyu tarafından yakından takip edilen ve FETÖ’nün ikinci darbe girişimi için toparlandığı yorumu ile gündeme gelen Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ile yazılarıyla önemli bir okuyucu kitlesine sahip bulunan Gazeteci Yazar Süleyman Özışık darbenin daha önce bilinmeyen önemli ayrıntılarını izleyicilere aktaracak.
Tüm Samsunluların davetli olduğu konferans 13 Ocak Cuma günü saat 18.30’da eski Büyük Otel yerleşkesindeki Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon Şehit Ömer Halis Demir Salonu’nda gerçekleştirilecek.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
10
°
C
Yağmurlu
  • Perşembe
    Yağmurlu
    10°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    12°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç