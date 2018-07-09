15 Temmuz Demokrasi Meydanı ahşap saksılar ile çiçeklendirildi

Bafra Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nın her bir köşesi ahşap saksılar içerisine dikilen limoni selviler ve mevsimlik çiçeklerle güzelleştirildi. Topiary sanatı ile şekil verilen limoni selvilerin yanı sıra, sardunyalar da dikilerek 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na peyzaj düzenlemesi yapıldı.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yapılan peyzaj düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek, “İlçemizin en büyük meydanlarından biri olan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Bafra Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından, peyzaj düzenlemesi yapıldı. Bu düzenlemede meydanımızın çehresini daha da güzelleştirmek amaçlı, ahşap saksılar içerisine dikilen limoni selviler ve mevsimlik çiçekler konuldu. Topiary sanatı ile şekil verilen limoni selvilerin yanı sıra nostaljik bir hava verilen saksılarımızın içi sardunyalar ile süslendi” dedi.

Yapılan çiçeklendirme çalışmalarının vatandaşlar tarafından da korunmasını isteyen Başkan Kılıç, “Meydanımız gerçekten mevsimine yakışır bir görünüme sahip oldu. Yapılan çiçeklendirme çalışmalarımız vatandaşlarımız tarafından korunmasını halkımızdan rica ediyoruz. Yapılan bu hizmetler Baframız için, vatandaşlarımız için, ilçemizin daha iyi bir görünüme sahip olması içindir. Halkımızdan, bu tür çalışmaları koruyacağına, sahipleneceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.