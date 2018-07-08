15 Temmuz Şehitleri Okçuluk Türkiye Kupası sona erdi

Samsun Baruthane Okçuluk Tesisleri’nde yapılan 15 Temmuz Şehitleri Okçuluk Türkiye Kupası’na 58 kulüpten 307 sporcu katıldı. 5 Temmuz’da açılış seramonisi ile başlayan turnuva bugün bireysel final müsabakaları ile sona erdi.

Turnuva hakkında bilgi veren Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cumhur Yavaş, "Bu önemli bir yarışma. Türkiye’den 307 sporcu katıldı. Sadece büyükler kategorisinde yapılan bir yarışma. Şu anda finaller atılıyor. Samsun’da yapılan okçuluk tesislerinde açık havada ilk kez bir yarışma yapılıyor. Samsun’da salonda daha önce bir yarışma yapılmıştı. O yarışmada da bir rekor kırılmıştı. Bin 23 kişi katılmıştı yarışmaya. Bu açık havada yapılan ilk yarışma. Bu Türkiye’nin en büyük okçuluk açık hava sahası. Salon da aynı şekilde. Dolayısıyla okçuluk federasyonu ve Samsun çok güzel bir tesise kavuşmuş oldu. Bundan sonra Samsun’da ulusal ve uluslararası müsabakalarla yarışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Bireysel finaller madalya listesi şu şekilde sonuçlandı:

Bireysel Klasik Yay Erkek

1. Ethem Gülaçar- İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

2. Oğuzhan Küçük- İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

3. Egem Tabak- İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

Bireysel Klasik Yay Bayan

1. Y. Ecem Anagöz- İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

2. Aybüke Aktuna- İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

3. Begül Löklüoğlu- 100. Yıl Okçuluk S.K

Bireysel Makaralı Yay Erkek

1. Süleyman Araz- Aksaray Gençlik ve Spor Kulübü

2. Muhammed Yetim- Marmara Okçuluk Spor Kulübü

3. Evren Çağıran- Demka Okçuluk

Bireysel Makaralı Yay Bayan

1. Yasemin Begüm- Topkarcı Demka Okçuluk

2. Şevval Özer- Marmara Okçuluk Spor Kulübü

3. Yeşim Bostan- İstanbul B.B.S.K.