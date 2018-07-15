15 Temmuz şehitleri unutulmuyor

Vatan müdafaası için can veren şehit Astsubay Ömer Halisdemir ve şehit Polis Demet Sezen’in adını Atakum’da yaşatıyoruz" dedi.

Atakum Belediyesi olarak vatandaşların kullanımına sunulan alanlara şehitlerin isimlerini verdiklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Belediyemize ait olan ve Türkiş’te bulunan çay bahçesine, 15 Temmuz’da kahramanca yaptığı müdahaleyle kalkışmanın seyrini değiştiren şehidimiz Astsubay Ömer Halisdemir’in adını verdik. Yine o gece canı pahasına vatan hainlerinin karşısında dimdik duran kahraman polisimiz şehit Demet Sezen’in adını da ilçemizde hayata geçirdiğimiz kreş ve gündüz bakımevine verdik. Atakum Belediyesi olarak şehitlerimizin adlarını ilçemizde yaşatıyoruz. Şehitlerimizi asla unutmadık, unutmayacağız. Bu anlamda tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" şeklinde konuştu.