Diğer
Kategoriler
15 Temmuz 2018 14:10

15 Temmuz şehitleri unutulmuyor

15 Temmuz şehitleri ve hainlere karşı duran gazileri saygıyla andığını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "O karanlık gecede milletimizin geleceği için canından geçenleri asla unutmayacağız.

15 Temmuz şehitleri unutulmuyor

15 Temmuz 2018 14:10

Vatan müdafaası için can veren şehit Astsubay Ömer Halisdemir ve şehit Polis Demet Sezen’in adını Atakum’da yaşatıyoruz" dedi.


Atakum Belediyesi olarak vatandaşların kullanımına sunulan alanlara şehitlerin isimlerini verdiklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Belediyemize ait olan ve Türkiş’te bulunan çay bahçesine, 15 Temmuz’da kahramanca yaptığı müdahaleyle kalkışmanın seyrini değiştiren şehidimiz Astsubay Ömer Halisdemir’in adını verdik. Yine o gece canı pahasına vatan hainlerinin karşısında dimdik duran kahraman polisimiz şehit Demet Sezen’in adını da ilçemizde hayata geçirdiğimiz kreş ve gündüz bakımevine verdik. Atakum Belediyesi olarak şehitlerimizin adlarını ilçemizde yaşatıyoruz. Şehitlerimizi asla unutmadık, unutmayacağız. Bu anlamda tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç