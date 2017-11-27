16 bin öğrenci geleceğe kulaç atıyor

Samsun Valiliği, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığıyla yürütülen "Geleceğe Kulaç Atıyoruz Projesi"nde bu yıl hedef yükseltildi. Geçen yıl 15 bin öğrenciyi kapsayan projede sayı 16 bine çıkarıldı.

Atakum, Bafra, Canik, Tekkeköy ve Vezirköprü ilçelerinde bulunan havuzlarda gerçekleştirilen faaliyetlerde toplam 33 yüzme antrenörü görev yapıyor. Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak yeteneği belirlenen öğrencilere normal program akışı dışında da özel ders verilerek yeteneklerinin geliştirilmesi sağlanıyor. 2016-2017 eğitim öğretim yılında iki aşamalı yapılan seçmede 720 öğrenci arasından belirlenen 110 öğrenci özel ders almaya başladı. 3 yıldır devam eden projede bugüne kadar toplam 25 bin 620 ilkokul 2. ve 3. sınıf öğrencisi yüzme öğrendi. "Geleceğe Kulaç Atıyoruz Projesi", Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödüllerinde bölge ödülü almaya hak kazanmıştı.

Öğrenci ve öğretmenler projeden oldukça memnun

Havuzlara büyük bir heyecanla giden öğrenciler yüzmekten büyük keyif alıyor. Yüzme derslerini sabırsızlıkla beklediklerini belirten minik öğrenciler, yüzmenin kendileri için iyi bir spor olduğunu belirttiler. Çocuklarının severek yüzme derslerine geldiğini belirten veliler, yüzme sayesinde çocuklarının hem derslerinde hem de sosyal yaşamda daha başarılı olduklarını belirttiler. Veliler ayrıca projeden memnun olduklarını ve projenin ileri ki yıllarda da devam etmesini istediler.

"Sağlık ve başarı bir arada yürüyor"

Projenin üç yıl önce hayata geçirildiğini belirten Proje Koordinatörlerinden Taner Karadavut, "Samsun’daki ilköğretim okulu öğrencilerinin ücretsiz olarak faydalandığı bir proje. İlköğretim öğrencilerinin yüzde 90’ı bu proje sayesinde yüzme öğrendi. Geçen yıl 15 bin öğrenci bu projeden yararlandı. Bu yılki hedef 16 bin öğrenci. Bunun yanında sadece yüzme öğretmekle kalmıyoruz. Bütün öğrenciler yüzme öğrendikten sonra projenin ikinci etabı olan performans gurupları oluşmaya başladı. Yüzme öğrenen öğrencilerin içerisinde yetenekli olanlar seçildi. Bu öğrenciler de performans grubu olarak yüzmeye devam ediyor. Bu öğrenciler de ileride iyi yüzücü olabilecek sporcular olabilir. Aileler bu projeye destek veriyor. Spor yapıyor olmak; sağlık ve başarı açısından önemli. Yüzme, en temel sporlardan biri. Ayakların yere değmediği, bütün kas gruplarının çalıştığı tek spor. Bu proje ile sağlık ve başarı bir arada yürüyor" dedi.