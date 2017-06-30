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30 Haziran 2017 20:51

16 yaşındaki çocuk baraj gölünde boğuldu

Samsun’da 16 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği baraj gölünde boğularak hayatını kaybetti.

16 yaşındaki çocuk baraj gölünde boğuldu

30 Haziran 2017 20:51


Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesi Gökçe Çakmak Barajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınları ve arkadaşları ile yüzmek için baraj gölüne giden 16 yaşındaki Serhat Aydoğdu, bir anda suyun içinde kayboldu. Olay yerine ambulans, jandarma, dalgıç istendi. Zaman kazanmak için Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, Samsun Hava Ambulans Pisti’ne gelerek buradan 112 Acil Servise ait ambulans helikopterle Samsun’dan olay yerine götürüldü. Dalgıç polisler, yaptıkları çalışma sonucu Serhat Aydoğdu’nun cansız bedenine ulaştı. Aydoğdu’nun cenazesi önce Çarşamba Devlet Hastanesi morguna, ardından da otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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