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10 Mayıs 2018 18:12

16 yaşındaki çocuk uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun’da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen 16 yaşındaki çocuk ile birlikte uyuşturucu sattıkları tespit edilen şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

16 yaşındaki çocuk uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

10 Mayıs 2018 18:12


Olay, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Amisos Tepesi mevkisinde ara sokaklarda uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine Hasan Basri Ç.’yi takibe aldı. Söz konusu şahsın 16 yaşındaki E.E.S. ile birlikte 4 kişiye bonzai sattığı tespit edildi. Narkotik polisi, uyuşturucu kullananlardan 6 paket halinde toplam 8,5 gram bonzai ele geçirdi. Hasan Basri Ç. ve E.E.S. de yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların araçlarında yapılan aramada iki paket bonzai ele geçirildi. E.E.S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 zanlı bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.


Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.E.S. ve Hasan Basri Ç. "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.




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