İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

177 aydır şehitleri duasız bırakmıyorlar

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliği tarafından şehitler için 177’nci Mevlid-i Şerif okutuldu.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliği tarafından şehitler için 177'nci Mevlid-i Şerif okutuldu.


EMŞAV tarafından geleneksel olarak her ayın son haftası cumartesi günü şehitler için okutulan mevlidin bu ay 177'ncisi gerçekleştirildi. Çarşamba ilçesi Kurahmetli Mahallesi, Doğal Yaşam Parkı Camisi'nde düzenlenen mevlitte, okunan Kur'an-ı Kerim, Tuncay Karataş, Korhan Ekiz, Alahattin Pergel, Murat Çalışkan, Burak Zor ve bütün şehitlerin ruhlarına hediye edildi.


Programda konuşan EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, “177 aydan beri aziz şehitlerimizi anma programı yapıyoruz. Bütün şehitler adına yine mevlit düzenleyerek şehitlerimizi yad etmek için toplandık. Bundan sonraki aylarda da Allah izin verirse mevlit geleneğimiz devam edecek. Bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.