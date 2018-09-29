177 aydır şehitleri duasız bırakmıyorlar

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliği tarafından şehitler için 177'nci Mevlid-i Şerif okutuldu.

EMŞAV tarafından geleneksel olarak her ayın son haftası cumartesi günü şehitler için okutulan mevlidin bu ay 177'ncisi gerçekleştirildi. Çarşamba ilçesi Kurahmetli Mahallesi, Doğal Yaşam Parkı Camisi'nde düzenlenen mevlitte, okunan Kur'an-ı Kerim, Tuncay Karataş, Korhan Ekiz, Alahattin Pergel, Murat Çalışkan, Burak Zor ve bütün şehitlerin ruhlarına hediye edildi.

Programda konuşan EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, “177 aydan beri aziz şehitlerimizi anma programı yapıyoruz. Bütün şehitler adına yine mevlit düzenleyerek şehitlerimizi yad etmek için toplandık. Bundan sonraki aylarda da Allah izin verirse mevlit geleneğimiz devam edecek. Bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz” dedi.