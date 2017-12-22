18 bin öğrenciye polis eli uzandı

Proje kapsamında proje içeriğinde yer alan faaliyetlerden olan ’’Şehirde Birlikte Yaşama Kültürü Hakkında Bilgilendirme ve Uygulamalı Eğitim Seminerleri" ile ilgili olarak il genelinden tespit edilen anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören 18 bin öğrenciye ulaşıldı.

Faaliyet kapsamında anaokullarında ve ilkokullarda “trafik kuralları ve kişisel güvenlikle ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar, şehir hayatında uyulması gereken kurallar, doğru davranışlar ve polis ne yapar?” konularında Kanka Polis Maskotu eşliğinde Şube Müdürlüğü personelince sunumlar yapıldı.

Etkinliklere katılan 3 bin anaokulu öğrencisine polis boyama dergisi, kuru boya kalemi, polis içerikli yapboz, 5 bin ilkokul öğrencisine de, bloknot ve polis baskılı kalem hatıra kalmak üzere hediye edildi.

Ortaokul ve liselerde ise internet kullanımı ve bağımlılığı, Akran Baskısı(Zorbalığı) konularında Çocuk Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden uzman personellerle birlikte seminer verildi, seminerlere katılan 10 bin öğrenciye belirtilen konularda bilgilendirici metinlerin de yer aldığı hediyeler takdim edildi.