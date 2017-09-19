19 Eylül Gaziler Günü

Ziyarette Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, yönetim kurulu üyeleri ve gaziler yer aldı.

“Teşekkür ediyoruz”

Ziyarette açıklamalarda bulunan, Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, “Samsun’da görev yapmaktan büyük bir gurur, onur ve mutluluk duyuyorum. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanlığı olarak Samsun’ da bulunan İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı’na katılmış gazilerimizi bir çatı altında topladık ve toplamaya da devam ediyoruz. Bizler her zaman şehit ve gazilerimize dua ederek onlara minnetlerimizi sunmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile şehitlerimizi bir daha yad ediyor onlara Allah’tan rahmet diliyorum. Allah geride kalan gazilerimize ise uzun ömürler versin. VM Medical Park Hastanesinin değerli temsilcileri de bu günde bizi yalnız bırakmadı. Ziyaretlerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.