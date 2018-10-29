19 Mayıs İmam Hatip yeni hedeflere doğru

Samsun 19 Mayıs İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri okul müdürü ve rehber öğretmenleri eşliğinde Samsun'da sınavla öğrenci alan okullara ziyaret düzenledi.

Samsun Maarif Hareketi kapsamında okulun hazırladığı “Başarı Timi Projesi” çerçevesinde düzenlenen geziyle öğrencilerin lise hedeflerini daha sağlıklı bir şekilde belirlemeleri hedeflendi. Geleceği daha iyi bir hale getirmek için hedeflenen lisenin ve daha ilerisinde iyi bir mesleğin kazanılabilmesi için görerek, tanıyarak öğrenmenin gerekliliğini savunan okul yönetimi daha birçok etkinliklere projeleriyle devam edecekleri bildirildi.