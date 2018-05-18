"19 Mayıs" OMÜ’de çalıştayla ele alındı

Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Seminer Salonunda gerçekleşen çalıştaya; Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Batı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıza Karagöz, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut, Prof. Dr. Nedim İpek, Prof. Dr. Serpil Sürmeli ve öğrenciler katıldı.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda Samsun’un misyonu ve tarihi rolü çok büyük”

Çalıştayın moderatörlüğünü yapan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, Samsun’un Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu açısından çok önemli bir misyona ve tarihi role sahip olduğuna dikkat çekerek, "OMÜ’lü akademisyenler olarak şehrimizin bu misyonunun daha akademik bilgiler çerçevesinde gün ışığına çıkarılmasına katkıda bulunmak istedik. Ayrıca önümüzdeki yıl düzenlenecek 19 Mayıs 1919’un 100. yıl dönümü etkinliklerinin OMÜ’nün de katkısıyla daha anlamlı, daha değerli olmasını amaçlıyoruz” dedi.

"Kurtuluş Yolu Projesi’nde aktif rol almak istiyoruz"

Samsun’un kültürel ve tarihine katkı sağlayacak Samsun Büyükşehir Belediyesinin başlattığı Kurtuluş Yolu Projesi gibi projelerde daha aktif rol almak istediklerinin altını çizen Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan şunları söyledi: "Belediyelerin saf belediyecilik hizmetleri dışında bu tip kültürel hizmetler yapması bizim açımızdan büyük değer taşımaktadır. Maddi anlamda ciddi yatırımlar yapılan Kurtuluş Yolu Projesi’nin hem tarihi gerçeklerle örtüşmesi hem de kültürel açıdan şehre kazandırılması biz akademisyenlerin de akademik ve vicdani sorumluluğudur."

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in, OMÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezinin faaliyetlerini yürütmesine her zaman destek verdiğini de ifade eden Kaya Tuncer Çağlayan, "Çalıştayın sonuçları bakımından şehrimize katkısı olmasını diliyorum. Ayrıca bu vesileyle OMÜ olarak Türk milletinin kurtarıcısı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e karşı minnetimizi ve vicdani mesuliyetimizi yerine getirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

"OMÜ olarak 19 Mayıs’la ilgili her türlü soruyu doğru bir şekilde cevaplamalıyız"

OMÜ’ye adını veren tarihi bir günün OMÜ’de ele alınmasının oldukça anlamlı olduğunu dile getiren Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise, "Hepimiz 19 Mayıs’ın tarihi önemini bildiğimizi düşünüyoruz ama o günün Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti için ne kadar öneme sahip olduğunu, hangi süreçlerden geçildiğini, bu çalıştay vesilesiyle daha derin ve detaylı bir şekilde öğrenmiş olacağız. Bizim OMÜ olarak bu konuda oluşabilecek her soruyu en doğru şekilde cevaplamamız gerek. Bunun için de Türkiye ve dünyada bizi bu konunun başvuru merkezi hâline getirecek çalışmalara ihtiyacımız var. Kendi tarihimizi yabancı kaynaklardan öğrenmemek için, onlara muhtaç olmamak için bizim sağlam bilgi kaynakları oluşturmamız lazım. Tarih bilimi, yalanı ortadan kaldırarak doğru bilgiyi ortaya koymaya muktedirdir. Bu çalıştay sonunda da doğru bilginin ortaya konmasını bekliyoruz. Bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız. Ayrıca üniversitemiz dışından çalıştaya katılan konuklarımızın da bilgi birikimleriyle önemli katkıları olacağına inanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, bir yıl süreyle OMÜ’ye emanet edilen 57. Alay Sancağı’nın tarihinin ve öneminin konferanslarla anlatılmasında emeği geçen akademisyenlere teşekkür belgesi takdim etti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a geliş sürecinin genel bir değerlendirilmesiyle başlayan çalıştay, Atatürk’ün Samsun ve Havza’da gerçekleştirdiği faaliyetlerin tartışılmasıyla devam etti.

Çalıştayda ayrıca 19 Mayıs 1919’un 100. yılında düzenlenecek etkinliklere ilgili görüş alışverişinde de bulunuldu.

Çalıştayda ayrıca konu ile ilgili bilgilerinden faydalanmak üzere davet edilen gazeteci-yazar Osman Kara ile Şakir Demirci de yer aldı.