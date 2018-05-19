19 Mayıs Uluslararası Yarı Maratonu koşuldu

Erkeklerde Kayseri’den Muzaffer Bayram, bayanlarda ise Aydın’dan Dilan Atak birinci oldu.

32 bayan ve 108 erkek sporcunun yarıştığı 19 Mayıs Uluslararası Yarı Maratonu’nun startını Samsun Valisi Osman Kaymak havaya ateş ederek verdi. Startın verilmesine Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin de katıldı.

Sporcular, Kurtuluş Yolu üzerindeki Fuar Caddesi’nden başlayarak Atakum ilçesindeki Atakum Olimpik Yüzme Havuzundan geri dönüp, başladıkları yere gelerek toplamda 21 kilometre 100 metrelik parkuru tamamladılar. Maratona toplam 140 kişi katılırken, kıyasıya geçen maratonda ferdi sıralamada erkeklerde 1 saat 9 dakika 8 saniye derece ile Kayseri’den Muzaffer Bayram birinci, 1 saat 9 dakika 14 saniye ile Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa ikinci olurken, 1 saat 10 dakika 39 saniyede Etiyopyalı Argachew Assefa Tola üçüncülüğü elde etti.

Bayanlarda ise 1 saat 25 dakika 19 saniye derece ile Aydın’dan Dilan Atak birinci, 1 saat 26 dakika 48 saniye derece ile Aksaray’dan Gamze Alpdoğan ikinci, 1 saat 29 dakika 27 saniye derece ile Aydın’dan Büşra Gelmez üçüncü oldu.

Ödüllerin artırılmasını istediler

19 Mayıs Uluslararası Yarı Maratonu’na her geçen yıl ilginin biraz daha azaldığını belirten sporcular, yarışta verilen ödüllerin artırılmasını istediler. Yarışmada dereceye girenlere Cumhuriyet altını takdim edildi. 5 kilometrelik halk koşusuna ise 30 vatandaş katıldı.