19 Mayıs'a 23 milyonluk yatırım

Bülent Turan, IPARD Programı kapsamında, 19 Mayıs ilçesinde 20 adet projeyi hayata geçirdiklerini açıkladı.

19 Mayıs Belediyesi Konferans Salonunda yapılan toplantı'da 19 Mayıs Belediyesi ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından IPARD Programı hibe destekleri hakkında vatandaşlar bilgilendirildi.

TKDK Samsun Koordinatörü Dr. Bülent Turan, "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Samsun İl Koordinatörlüğü olarak, Bakanlığımızın IPARD Programı kapsamında, 19 Mayıs ilçesinde bugüne kadar 9 adet etlik piliç üretim tesisi, 1 adet süt toplama merkezi, 2 adet su ürünleri işleme tesisi, 4 adet aromatik bitki yetiştiriciliği projesi, 2 adet kırsal turizm projesi, 1 adet arıcılık projesi, 1 adet serada fide fidan üretimi tesisi, 2 adet kırsal turizm projesi hibe kapsamında desteklenmiş ve toplam yatırım değeri 22 milyon 949 bin lira olan 20 adet projeye toplam 8 milyon 900 bin lira hibe verilmiştir. Devam eden 2 projemiz tamamlandığında kalan yaklaşık 470 bin TL daha hibe faydalanıcılarımıza ödenecektir. Tarım ve Orman Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan TKDK, IPARD II Programı kapsamında önümüzdeki yıl da, hayvancılık sektöründe süt üreten işletmeler, et üreten işletmeler, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, fide fidan yetiştiriciliği, süs bitkisi üreticiliği, mantar üretimi, arıcılık, el sanatları, katma değerli ürünler, kültür balıkçılığı, yeme-içme tesisleri ile konaklama tesisleri, restoranlar, rekreasyon amaçlı spor tesisleri, yenilenebilir enerji sistemleri, makine parkları kurulumu gibi çok değişik alanlarda hibe desteklemelerine devam edecektir. TKDK Samsun İl Koordinatörlüğü olarak tüm halkımızı bu desteklerden yararlanmaya davet ediyoruz" dedi.

Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS) hazırlama görevlisi Tolga Erel, YKS eğitim süreci ile ilgili bilgiler vererek, YKS'nin ne derece önemli olduğunu vurgulayan bir sunum yaptı. 19 Mayıs önemli bir noktada olduğunu belirterek, YEG Derneğine tüm ilçenin sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güner, “LEADER Projesi” kapsamında ülke genelindeki tüm YEG'ler için toplam 26 milyon 700 bin avro hibenin tahsis edildiğini, tedbir akreditasyonu sonrasında, programın kısa zaman içinde uygulamaya başlayacağını ve bu fonların YEG'lerin işletme maliyetleri, küçük projeleri ile işbirliği projeleri için kullandırılacağını belirtti. Güner, "Şu an atılması gereken en önemli adım, ileride sürdürülebilir karlı projelere rehberlik edecek, yerel kırsal kalkınma stratejimizin, tüm paydaşlarla birlikte dikkatli bir şekilde hazırlanmasıdır” diye konuştu.

Proje hazırlama uzmanları Melek Kılıç ve Aydın Dama da birer sunum yaptı.