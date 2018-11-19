19 Mayıslılardan Kılıç'a teşekkür

Özellikle Bafra'ya hastaneye gelen vatandaşların yağış ve soğuk havalardan etkilenmemesi için Bafra-19 Mayıs ilçeleri arasında kapalı yolcu durakları yapıldı. Yapılan durak için Başkan Kılıç'a teşekkür ziyareti yapan 19 Mayıs Minibüsçüler Dernek Başkanı Halim Ceylan ve Başkan Yardımcısı Şaban Önbaş, "Başta Bafra Devlet Hastanesi olmak üzere 19 Mayıs'tan Bafra'ya çok sayıda vatandaş gidiş-dönüş yapıyor. Yolcularımız minibüs bekleme aşamasında yazın sıcaktan, kışın ise yağmur ve kardan oldukça muzdarip oluyorlardı. Bafra Belediyesinin gerçekleştirdiği çalışma ile artık sorun ortadan kalktı. Belediye Başkanı Hamit Kılıç nezdinde tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise konuyla ilgili olarak, “19 Mayıslı vatandaşlarımızın Bafra'ya ziyaretlerinde ve dönüşlerinde yaşadıkları söz konusu sorunu kısa sürede ortadan kaldırıldı. Bizler tüm bölgeyi kucaklayan çalışmalar ve hizmetler vermekten mutlu oluyoruz. İlçemize gelen misafirlerimiz baş tacıdır" diye konuştu.